محافظ مطروح يطلق شعلة أولمبياد الطفل المصرى في نسخته الثالثة

أطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الخميس، شعلة أولمبياد الطفل المصرى في نسخته الثالثة أمام ديوان عام المحافظة بمدينة مرسى مطروح، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة، وعددا من الطلائع والشباب المشاركين في عددا من الألعاب من مراكز الشباب والمدارس المعاهد والأكاديميات من سن ١٢ إلى ١٤ عامًا.

جاء ذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد مع رفع الأطفال أعلام مصر.

حرص المحافظ عقب إطلاق الشعلة بالتقاط الصور التذكارية مع الطلائع؛ تحفيزا لهم على المشاركة في الأولمبياد والتمثيل المشرف لمحافظة مطروح على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أوضح خالد عبدالحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أن أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثه عبارة عن برنامج رئاسي تحت رعاية عبدالفتاح السيسي، وهو نموذج محاكاه للأولمبياد الرسمية ينفذ للطلائع من سن 12 إلى 14 سنة.

وأشار مدير عام الشباب، أن أولمبياد الطفل يهدف إلى محاكاة الأولمبياد العالمى مع معايشة الطلائع للأولمبياد وخلق وتنمية روح المنافسة مع التحدى والإرادة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ الأولمبياد لطلائع مصر بصفه عامة بعشر مراكز للشباب بمشاركة طلائع المراكز والمعاهد الأزهرية والأندية الرياضية والأكاديمات الخاصة وأندية التضامن الاجتماعي مع التصعيد المحلى للفرق الفائزة إلى المنافسة على مستوى الجمهورية وذلك في ١٢ لعبة وهى: لعبة خماسي قدم،كرة سلة،كرة طائرة،كرة يد،ألعاب قوى،تنس طاولة،سباحة،رفع أثقال، كاراتيه، تايكوندو جودو، وأخيرًا المصارعة.