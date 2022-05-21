 مسؤول أوروبي: جرائم الحرب في أوكرانيا «لن تمر بدون عقاب» - بوابة الشروق
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مسؤول أوروبي: جرائم الحرب في أوكرانيا «لن تمر بدون عقاب»


نشر في: السبت 21 مايو 2022 - 2:48 م | آخر تحديث: السبت 21 مايو 2022 - 2:48 م

تعهد مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا جنائيا وأن الفظائع التي تم ارتكابها خلال الغزو الروسي "لن تمر بدون عقاب".

وقال راينردز لصحيفة /لا ستامبا/ وهي صحيفة إيطالية اليوم السبت أن 11 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي تحقق في جرائم حرب في أوكرانيا، حيث إنه تم تحديد أكثر من 600 مشتبه بهم حتى الآن.

وأضاف أن التحقيقات مستمرة في أوكرانيا، وأيضا في مختلف الدول الأوروبية، بشهادات من أشخاص فروا من العنف والقتال.

وحذر من أنه يجب جمع أدلة على جرائم حرب بشكل صحيح وإلا "إذا قمتم بضم معلومات زائفة أو أخبار كاذبة، ستكون كارثة".

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