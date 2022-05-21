ألقت مباحث طامية بالفيوم، القبض على مرتكبي واقعة قتل مزارع وابنته بعزبة الأصفر بالفيوم بعد الاعتداء عليهما بالضرب بآلة حادة؛ ما أسفر عن وفاتهما وتبين أن المتهمين هما مسعد أشرف بيومي، ٢٧ سنة، ومحمد أحمد علي خميس، كان الضحية قد استعان بهما لحصاد محصول القمح في مساحة أرض زراعية يملكها تبلغ ١١ فدانا بعزبة الأصفر، تم إحالة المتهمين للنيابة طامية بعد مناقشتها ومواجهتهما بقتل المزارع وابنته.

واعترف الجناة في أقوالهما أمام أحمد زغلول رئيس نيابة طامية أنهما قاما بالاعتداء بالضرب بآلة حادة على المزارع وابنته.

وأضافا الجناة، أنهما أثناء دخول المنزل والبحث عن أموال لسرقتها شعر بهما المزارع وابنته وعند محاولتهما الإمساك بهما قاما الجناة بضربهما على رأسيهما بآلة حادة.

وقال المتهمان، إنهما لم يكن هدفهما قتل المزارع وابنته وقد خططا لسرقة أمواله بعدما تناولا معه الإفطار آخر يوم في حصاد محصول القمح أثناء تسلمهما مبلغ ١٥ ألف جنيه قيمة حصاد القمح شاهد الجناة المزارع يخرج الأموال من صندوق خشبي فاعتقد ان المجني عليه يحتفظ بأموال كثيرة داخل الصندوق الذي اخرج منه الأموال إلا أنهما فوجئا بعدم وجود أموال طائلة كما كانا يعتقدان ولم يجدا سوى مبلغ ألف جنيه فقط وبعد عثورهما عليه شعر بهما المجني عليه وابنته وعندها اعتديا عليهما بالضرب بآلة حادة وفرا هاربين.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية يفيد قيام مجهولون بالاعتداء بالضرب بآلة حادة على إدريس أحمد عبد الله أبوبكر، ٦٤ عاما، مزارع، وابنته حنان؛ ما تسبب في اصابتهما بجروح عميقة بالرأس بعد الهجوم على منزلهما بعزبة الأصفر تم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي ولفظت الابنة حنان أنفاسها الأخيرة أول أمس متأثرة بإصابتها العميقة بالرأس ولحق بها الأب امس بعد حدوث مضاعفات له بسبب إصابته بجمجمة الرأس.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء ياسر صلاح مدير إدارة البحث الجنائي وبقيادة المقدم محمد عبدالحكيم رئيس مباحث طامية وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه كان يتناول افطاره مع اثنين من العمال الذين يقوموا بمتابعة حصاد محصول القمح بأرض زراعية ملك له وانه اعطاهما مبلغ ١٥ ألف جنيه قيمة حصاد القمح قبل واقعة الاعتداء عليه بـ٢٤ ساعة وبعد إلقاء القبض على العاملين وبمناقشتهما وتضييق الخناق عليهما وتوجيه الاتهام لهما اعترفا بتفاصيل ارتكابهما الجريمة.

وبإحالتهما للنيابة العامة اعترفا أمام المستشار أحمد زغلول مدير نيابة طامية بارتكابهما الجريمة بغرص السرقة.

وقررت النيابة حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد.