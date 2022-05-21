 رئيس الوزراء الإسرائيلي: مستقبل الدولة في خطر ويجب أن نحارب للحفاظ على وحدتنا داخليا - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الإسرائيلي: مستقبل الدولة في خطر ويجب أن نحارب للحفاظ على وحدتنا داخليا

وكالات:
نشر في: السبت 21 مايو 2022 - 10:33 ص | آخر تحديث: السبت 21 مايو 2022 - 10:33 ص

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على قرار غيداء ريناوي زعبي، عضو الكنيست، بالانشقاق عن الائتلاف، وسحب ترشيحها لأي تعيين مستقبلي.

ودعا نفتالي بينيت، إلى تجنب الانتخابات وإبقاء حكومته، معتبرا أن "التخلي عن تحالفه الآن سيكون خطأ"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وعلى حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال بينيت: "من الصحيح أن الأمر صعب، لكن مستقبل الدولة في خطر. ويجب أن نحارب من أجل الحفاظ على وحدة أمتنا داخليا، ليس لدينا بلد آخر؛ لذلك يجب علينا جميعا أن نقف بقوة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكانت غيداء ريناوي زعبي، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "ميرتس"، قد أعلنت انشقاقها عن الائتلاف وسحب ترشيحها لأي تعيين مستقبلي، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية باتت تعتمد على أقلية 59 نائبا.

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