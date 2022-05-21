3 قتلى من الجيش السوري في ثامن هجوم إسرائيلي منذ يناير

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قتل ثلاثة عناصر من الجيش السوري جراء قصف صاروخي إسرائيلي طال جنوب العاصمة السورية دمشق يوم الجمعة.

وقال مصدر عسكري سوري، في بيان: «نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ أرض– أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في جنوب دمشق».

وأضاف المصدر: «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى ارتقاء ثلاثة شهداء ووقوع بعض الخسائر المادية».

وذكر سكان جنوبي العاصمة: «سقطت عدة صواريخ في محيط مطار دمشق الدولي وسقطت صواريخ على جبل المانع على أطراف بلدة الكسوة جنوب العاصمة دمشق».

وأكد السكان أن المضادات الارضية التابعة للجيش السوري أطلقت عشرات الصواريخ وأسقطت عددا من الصواريخ الاسرائيلية وشوهدت وهي تنفجر في الجو.

من جانبها، قالت مصادر في محافظة طرطوس إنه تم سماع أصوات انفجارات قرب بلدة الشيخ غرب مدينة طرطوس وتلاها إطلاق المضادات الأرضية رشقات من الصواريخ.

القصف الإسرائيلي على سوريا هو الثامن خلال العام الجاري، والثاني خلال الشهر الجاري وشنت اسرائيلي مئات الغارات على سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية منتصف شهر مارس عام 2011 .

وتعرضت القوات الحكومية السورية يوم الجمعة أيضا لقصف من فصائل المعارضة سقط خلالها 12 عنصرا من القوات في ريف حلب الغربي.