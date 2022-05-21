فرنسا تسجل 24 ألفا و352 إصابة جديدة بفيروس كورونا و65 وفاة

سجلت فرنسا 24 ألفا و352 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و65 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 29 مليونا و541 ألفا و498 إصابات، والوفيات إلى 148 ألفا و818.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 147 مليونا و595 ألفا و541 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.