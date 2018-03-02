 مهرجان المركز الكاثوليكي يعلن منع التغطية الإعلامية لحفل ختام الدورة 70 - بوابة الشروق
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مهرجان المركز الكاثوليكي يعلن منع التغطية الإعلامية لحفل ختام الدورة 70

مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 21 مايو 2022 - 9:27 م | آخر تحديث: السبت 21 مايو 2022 - 9:29 م

أصدر المركز الكاثوليكي للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، بيانا يؤكد خلاله عدم السماح لأي مراسل أو مصور أو صحفي أو خلافه لتغطية حفل ختام الدورة 70 من مهرجان المركز الكاثوليكي، والاكتفاء بالنسبة الصحفية مصحوبة بالصور الفوتوغرافية لكافة المواقع الصحفية.

وأشار المركز الكاثوليكي، في بيانه، إلى اتخاذ هذا القرار بسبب ماحدث في حفل افتتاح الدورة 70 التي أقيمت مساء الجمعة، والتي شهدت تجاوز بين أحد المراسلين وأحد مسئولي التنظيم خلال الحفل، بسبب تسجيل لقاء مع إحدى الفنانات المكرمات.

يذكر أنه يتنافس بالمهرجان هذا العام 5 أفلام من أصل 28 فيلماً عُرضت تجارياً أو عبر المنصات عام 2021، والأفلام المشاركة هي: فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، فيلم "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين، فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، فيلم "ريتسا" للمخرج أحمد يسري.

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