إيطاليا تطور خطة لتحقيق السلام في أوكرانيا

ذكر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده طورت خطة من أجل حل سلمي للحرب الدائرة في أوكرانيا.

والهدف الأول هو وقف القتال في بعض المناطق يليه وقف إطلاق النار ومفاوضات حيادية وفي النهاية اتفاق سلمي. وقال دي مايو لصحيفة لاستامبا "ما نحتاجه الآن هو هجوم مضاد دبلوماسي"، مشددا على الحاجة إلى جهود دولية مركزة.

وقال إن دبلوماسيين والحكومة الإيطالية طوروا الخطة وقدموها لمفاوضي مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى. وتحدث أيضا مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

غير أن دي مايو كان متشائما لحد ما بشأن الوضع الحالي فيما يتعلق بالمفاوضات مع روسيا. وقال "لا أريد أن أبدو مثل نذير شؤم ولكنني لا أرى أي مفاوضات على أي طاولة".

كانت أوكرانيا وروسيا قد علقتا يوم الأربعاء الماضي مفاوضات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب .

وقال المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك عبر التليفزيون الرسمي لبلاده إنه لا يمكن مناقشة وقف إطلاق النار إلا بعد الانسحاب الكامل للقوات الروسية، مع التحرير الكامل لكل الأراضي "المحتلة".

من جانبها، قالت روسيا أن مطالبها لوقف إطلاق النار تتمثل في إعلان أوكرانيا حيادها وعدم الأنضمام لحلف شمال الاطلسي )ناتو) والإعتراف بضم شبه جزيرة القرم لموسكو وكذا الأعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك المعلنتين ذاتيا. كانت روسيا قد أعترفت بهاتين الجمهوريتين.



