إثيوبيا تعتقل جنرالا وصحفيين من إقليم أمهرا

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قالت زوجة جنرال إثيوبي بارز ينتقد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن زوجها ظهر أمس الجمعة في المحكمة بعد اعتقاله هذا الأسبوع، ضمن حملة على سياسيين وصحفيين، أمهرا.

وقاد البريغادير جنرال تيفيرا مامو قوات إقليم أمهرا حتى فبراير تاريخ عزله دون إبداء أسباب، وفقا لوكالة رويترز.

وساندت قوات أمهرا، قوات الحكومة الإثيوبية ضد قوات إقليم تيجراي في الشمال، عندما اندلعت الحرب في 2020.

ويوم الأحد الماضي انتقد تيفيرا في مقابلة تلفزيونية استراتيجية أبي، ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وقال إن دافع أعضاء الحزب الحاكم في أمهرا، المال.

وقالت مينين هيلي زوجة تيفيرا إن المحكمة جددت حبسه 10 أيام، مضيفة: "قالت الشرطة إنها تشتبه في أنه يعمل لإسقاط النظام الدستوري بالقوة".

وأضافت أن السلطات قبضت على زوجها في أديس أبابا، الاثنين.

وقال رئيس المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان دانييل بيكيلي: "المفوضية تتابع قضية اعتقال تيفيرا"، مضيفا: "نحن قلقون للغاية بسبب موجة الاعتقالات".

وتأتي قضية تيفيرا وسط تقارير عن اعتقال صحفيين ونشطاء بعد اشتباكات في كبرى مدن الإقليم.