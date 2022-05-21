 وزارة الصحة السنغافورية تطالب الأطباء بتوخى الحذر فى رصد حالات جدرى القرود - بوابة الشروق
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وزارة الصحة السنغافورية تطالب الأطباء بتوخى الحذر فى رصد حالات جدرى القرود

د ب أ
نشر في: السبت 21 مايو 2022 - 9:30 م | آخر تحديث: السبت 21 مايو 2022 - 9:30 م

دعت وزارة الصحة السنغافورية جميع الأطباء الممارسين العامين إلى توخي الحذر في رصد حالات جدري القرود والإبلاغ عنها، رغم عدم تسجيل حالات جديدة بالمرض.

وذكرت الوزارة أنها ستستمر في متابعة الوضع عن كثب، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم السبت.

وأضافت وزارة الصحة اليوم ردا على استفسار من صحيفة "ذا ستريتس تايمز" حول وضع جدرى القرود أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة بجدري القرود في البلاد، باستثناء حالة وافدة من نيجيريا تم رصدها في الثامن من أيار/ مايو 2019.

يشار إلى أن فيروس جدري القرود متوطن في أنحاء من وسط أفريقيا وغربها، لكن على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وتم رصد حالات في تسع دول أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

وذكرت وزارة الصحة أن جدري القرود مرض نادر يسببه فيروس ينتقل بصفة أساسية من الحيوانات إلى البشر.

يعتبر انتقال المرض من شخص لآخر محدودا، إلا أنه محتمل.

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