الأرجنتين تستهل مشوارها في مونديال الشباب بالفوز على أوزبكستان

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا ثمينًا على نظيره أوزبكستان بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو ديل استيرو اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

افتتح أهداف المباراة المنتخب الأوزبكستاني في الدقيقة 23 عن طريق لاعبه مخاماجونوف، قبل أن يدرك المنتخب الأرجنتيني هدف التعادل عن طريق اللاعب أليجو فيليز في الدقيقة 30.

وقاد المهاجم فالنتين كاربوني لاعب إنتر ميلان الإيطالي، منتخب بلاده الأرجنتين لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، بعد تسجيله هدفا في الدقيقة 41، لينتهي اللقاء بفوز راقصي التانجو بهدفين لهدف.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة الأولى، بفارق الأهداف عن نيوزيلندا صاحب المركز الثاني.