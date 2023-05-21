 السيسي وسلطان عمان يتبادلان أرفع الأوسمة في البلدين - بوابة الشروق
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السيسي وسلطان عمان يتبادلان أرفع الأوسمة في البلدين

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 10:53 م | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 10:53 م
تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان عمان هيثم بن طارق، مساء اليوم، أرفع الأوسمة في البلدين، احتفاءً بزيارة سلطان عمان لمصر، وفي ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين، تشهد عقد مباحثات قمة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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