الجريمة الغامضة لمقتل السوري الأربعيني "أحمد.ع" على ما يبدو بدأت تتكشف، بعدما أعلنت مكتب المدعى العام في برلين القبض على أربعة متهمين بالقضية.

والمفاجأة التي كشفتها الشرطة، هي تورط ابني الضحية، فتاة عمرها 14 عاما، وشقيقها 16 عاما، بالإضافة إلى صديقة الابن 15 عاما وصديق رابع لهم 17 عاما.

وقالت كارين سومر، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في برلين، إن فرقة خاصة من الشرطة ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهما في عدة شقق صباح أمس السبت، هو ابن الضحية 16 عاما وشريك الابن 17 عاما.

وأوضح مكتب المدعي العام عبر تويتر أمس السبت، أن الشابين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة".

Dem 16- und dem 17-Jährigen wurde der jeweilige Haftbefehl durch den Ermittlungsrichter verkündet und sie befinden sich jetzt in Untersuchungshaft. https://t.co/6XrxfKub0w — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) May 20, 2023

فيما لم يتم القبض على الفتاتين المتهمتين لعدم استيفاء شروط مذكرة التوقيف بسبب صغر سنهما. وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام، إنهما في رعاية أمهاتهما.

وبحسب السلطات فإن جنسية أطفال الضحية غير واضحة، إذ لم يكن معروفًا أيضًا ما إذا كان الرجل السوري المقتول لديه أطفال آخرين.

وبحسب المعلومات، فإن المشتبه به البالغ من العمر 17 عامًا يحمل الجنسية الرومانية، والفتاة البالغة من العمر 14 عامًا تحمل الجنسية الألمانية.

كيف حدثت الجريمة؟

وفق تصور التحقيقات، استدرج المراهقان والدهما إلى مسرح الجريمة في وقت لاحق في منطقة شبانداو -يوم الثلاثاء الماضي- إلى ساحة انتظار السيارات في مبنى مستشفى سابق تحول الآن إلى مقر للاجئين.

هناك، خرج الضحية من سيارة ماركة فولكس فاجن توران، حوالي الساعة 11:50 صباحًا وأصيبت بعدة طلقات قبل أن يفارق الحياة في مكان الحادث.

وأدلى شهود للشرطة بأوصاف أحد الجناة أثناء هروبه وهو يرتدي قناع. فيما رصدت الشرطة سيارة أخرى كانت متواجدة في مكان الجريمة.

ساعدت تلك المعلومات الشرطة على تعقب المشتبه بهم.

تفترض السلطات أن ما حدث جريمة قتل غدر، لكن دوافع الجريمة غير واضحة حتى الآن.

وقالت متحدثة مكتب المدعي العام، إنه لا يزال من غير الواضح سبب قتل الأطفال لوالدهم البالغ من العمر 40 عامًا "المعلومات الدقيقة عن الدافع ليست متاحة بعد".

كما أنها لم تتمكن من تقديم أي معلومات حول سلاح الجريمة. وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام "حتى الآن، التزم المشتبه بهما الصمت بشأن هذه المزاعم".

ومن المقرر أن يمثل ابن الضحية وصديقه أمام قاضي التحقيق في وقت لاحق اليوم. وقال سومر "إنهما متهمان بالاشتراك في ارتكاب جريمة قتل غدر".