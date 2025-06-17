زيادة أعداد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثمارى في مصر بـ32% عام 2024

ارتفع إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري بنسبة 32% ليبلغ 22.909 ألف أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2024، مقابــل 17.357 ألف أجنبي عام 2023، وفقا للنشــرة الســـنوية للأجــانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب نشرة الإحصاء، بلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لأول مرة 10.003 ألف أجنبي بنسبة 43.7% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 12.906 ألف أجنبي، بنسبة 56.3% عام 2024.

ويمثل الأجانب الوافدين من الدول الأوروبية العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2024 حيث بلغ 8798 أجنبي بنسبة 38.4%، يليها الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 7224 أجنبي بنسبة 31.5%.

ثم تأتي الدول‏ العربية بعدد 4826 أجنبيا بنسبة 21.1% تليها الدول الأفريقية (غير العربية) حيث بلغ 1026 أجنــبيا بنسبة 4.5%، ثم الدول الأمريكية بعدد 868 أجنبيا بنسبة 3.8%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعـداد حيث بلغ 110 أجانب بنسبة 0.5% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2024.

ووفق للنشرة، تمثل مديريات القوي العاملة المرتبة الاولي من حيث جهة اصدار تراخيص العمل للأجانب في القطاع الخاص والاستثماري في مصـــــر عام 2024، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 11197 ترخيص بنسبة 48.9%.

وتأتي مكاتب الاستثمار في المرتبة الثانية بعدد 6392 ترخيصا بنسبة 27.9% ثم مكاتب الشركات بعدد 4558 ترخيصا بنسبة 19.9%، ثم مكاتب البترول بعدد 762 ترخيصا بنسبة 3.3% من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل في القطاع الخــــاص والاستثماري عام 2024.

يمثل المديرين العدد الأكبر من العاملين الأجانب حيث بلغ 8343 أجنبيا بنسبة 36.4%، يليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 5453 أجنبيا بنسبة 23.8% ثم الفنيون ومساعدو الاخصائيين بعدد 3530 أجنبي بنسبة 15.4% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2024.

وتمثل أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب بها حيث بلغ 5587 أجنبيا بنسبة 24.4%، يليها نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار بعدد 4726 أجنبيا بنسبة 20.6% ثم نشاط التشييد والبناء بعدد 3676 أجنبيا بنسبة 16% ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح بعدد 2859 بنسبة 12.5% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2024.



