 القوات المسلحة تنظم حملة لتوعية الشباب المقبل على الزواج بالتعاون مع وزارة التضامن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات المسلحة تنظم حملة لتوعية الشباب المقبل على الزواج بالتعاون مع وزارة التضامن

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 3:32 م | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 3:32 م

 

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج (مودة)؛ لتوعية الشباب المقبل على الزواج، وذلك من خلال عقد العديد من لقاءات التوعية والزيارات الميدانية، بمراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة.

ويهدف البرنامج إلى توعية أفراد القوات المسلحة بالخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة، وتعريفهم بأسس وأساليب تكوين أسرة مستقرة، والتعامل مع كافة المشكلات التي قد تواجههم في المستقبل، للحفاظ على القيم المجتمعية والروابط الأسرية؛ بما يسهم في حفظ واستقرار المجتمع المصري.

يأتي ذلك في إطار خطط وبرامج التوعية القومية والاجتماعية، التي تنظمها القوات المسلحة بالتعاون مع العديد من الوزرات والجهات المعنية بالدولة؛ للتوعية بالجهود التي تبذلها الدولة في كافة القطاعات، ورفع الوعي الثقافي والوطني لأفراد القوات المسلحة.


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