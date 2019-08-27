نائب محافظ بني سويف يتفقد فعاليات نموذج المحاكاة البنكي ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية

تفقد الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، فعاليات نموذج المحاكاة البنكي "تحويشة" والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، ضمن مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



شهدت الزيارة حضور كل من إنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، وعصام عبد الرحمن المستشار الإعلامي للمجلس، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف، وعلى يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.

وتفقد نائب المحافظ، فعاليات المحاكاة خلال زيارته لكوم أبوخلاد، واستمع لعرض موجز عن النموذج، الذي يعقد على مدار يومين ويستهدف تشجيع الفتيات والسيدات للحصول على الخدمات البنكية، من خلال الميسرات الماليات لبرنامج الشمول المالي وتدريبهم عن طريق موظفي البنك على تلك الإجراءات، ليقمن بدور موظفي البنك "من خلال أكشاك"، لتدريبهن على طرق وأساليب التعامل مع السيدات وتقديم تلك الخدمات بطريقة جدبدة وسهلة، علاوة على عرض باقة من خدمات المجلس القومي للمرأة وخدمات فعلية من البنك المتواجد والمشارك في تطبيق نموذج المحاكاة.

من جهتها أكدت اليماني، أن نموذج المحاكاة البنكي يعد تجربة جديدة وفريدة من نوعها تهدف إلى إزالة رهبة السيدات من التعامل مع البنوك، وتوضيح الخدمات التي تقدمها تلك البنوك بطريقه سهلة ومبسطة، وكذا توضيح مدى الاستفادة منها، موضحة أهمية الدور الذي تقوم به الميسرات الماليات بمشروع مجموعات الإدخار والأقراض الرقمي، داخل نموذج المحاكاة البنكي.

فيما أشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إلى أن نموذج المحاكاة يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسي، والبنك المركزي المصري، داخل قرى "حياة كريمة" ضمن برنامج الشمول المالي، الذي يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة بقرى المبادرة، والعمل على تنوع الخدمات التي يقدمها المجلس داخل قرى المبادرة، بحيث لا تقتصر على حملات التوعية فقط بل تشمل خلق فرص عمل وتوفير مصدر رزق ثابت للسيدات.