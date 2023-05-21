رئيس الوزراء الكندي: سنواصل تدريب جنود أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأحد، إن بلاده ستدعم أوكرانيا في الصراع مع روسيا.



وصرح ترودو، الذي قال إنه أكد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعمه خلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، للصحفيين في مؤتمر صحفي "نتطلع دوما إلى فعل المزيد" حينما يتعلق الأمر بدعم أوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز.



وأرسل ترودو وقادة آخرون من مجموعة السبع- التي تشمل أيضا الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا- هذا الأسبوع إشارة واضحة إلى روسيا حول دعمهم القوي لأوكرانيا.



وعند سؤاله عن تدريب الجيش الأوكراني، قال ترودو إن كندا ستواصل تدريب الجنود وإنها من المحتمل أن تتوسع في التدريب ليشمل طيارين.



وقال الرئيس جو بايدن ومسؤولون أمريكيون كبار لقادة مجموعة السبع يوم الجمعة الماضي إن واشنطن تدعم برامج الحلفاء المشتركة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على التحليق بمقاتلات إف-16.