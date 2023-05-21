 للحد من التغيرات المناخية.. جوالة كفر الشيخ يرفعون شعار نجمل مركزنا ونحافظ على بيئتنا - بوابة الشروق
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للحد من التغيرات المناخية.. جوالة كفر الشيخ يرفعون شعار نجمل مركزنا ونحافظ على بيئتنا

محمد نصار
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 12:29 م | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 12:29 م

 

شارك شباب الجوالة بمراكز الشباب في محافظة كفر الشيخ، ضمن فعاليات المشروع المجتمعي للحد من التغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة، رافعين شعار: "نجمل مركزنا ونحافظ على بيئتنا" التي تنظمه مديرية الشباب والرياضة، ونفذ اليوم بمركز شباب مسير التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، بمشاركة 22 عضوا من أعضاء فرقة الجوالة.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن مشروع الخدمة المجتمعية بمركز مسير، شهد تشجير المدخل وجانبي المبنى الإداري، أما عن داخل المركز وضعت براميل القمامة بأرجائه، ووزعت 6 براميل بالمدارس ومسجد القرية.

وأكد اهتمام وزارة الشباب بتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، وأن المشروع دليل جديد على تكاتف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمن تنفيذ رؤية الوزارة بتحويل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

ويستمر تنفيذ المشروع بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، وفوزي حسيب مدير المشروعات، وتنفيذ عبدالفتاح الوكيل المشرف العام على النشاط الكشفي، ومصطفى الخطيب منسق النشاط الكشفي بالمديرية، ومتابعة تنفيذ مديري الإدارات الفرعية، وفرق العمل بمراكز الشباب.


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