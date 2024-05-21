القيادة المركزية الأمريكية تكشف حجم المساعدات التي سلمت لغزة عبر الرصيف البحري

كشفت القيادة المركزية الأمريكية اليوم، حجم المساعدات التي سلمت لغزة، والذي بلغ حتى الآن أكثر من 569 طنا متريا من المساعدات الإنسانية عبر رصيف عائم مؤقت، لكنها أوضحت أن جميع المساعدات لم تصل إلى المستودعات.

وبدأت شحنات المساعدات في الوصول إلى الرصيف الذي أقامته الولايات المتحدة على شاطئ غزة اعتبارا من الجمعة الماضية.

وأفادت الأمم المتحدة بأن 10 شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية، تم نقلها من موقع الرصيف بواسطة مقاولين تابعين للأمم المتحدة ووصلت يوم الجمعة إلى مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في دير البلح بغزة.. لكن لم تصل سوى خمس شاحنات محملة بالمساعدات إلى المستودع.

تجدر الإشارة إلى أن القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت الخميس الماضي، عن إنشائها رصيفا مؤقتا على شاطئ غزة، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في القطاع المحاصر.