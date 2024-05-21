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الزمالك يمنح المثلوثي راحة من التدريبات

كريم صلاح
نشر في: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 8:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 8:23 م

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بمنح التونسي حمزة المثلوثي مدافع الأبيض، راحة من المران اليوم، و اكتفى اللاعب بأداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة مودرن فيوتشر، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بالفوز في الإياب بهدف دون مقابل بعد الخسارة في المغرب قبل اسبوع بهدفين مقابل هدف مستغلًا قاعدة الهدف خارج الملعب.


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