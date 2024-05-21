ورشة عمل إقليمية حول إشراك المجتمع المدني في التعليم غير الرسمي بالمنطقة العربية

شهدت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أعمال ورشة العمل الإقليمية حول "إشراك المجتمع المدني في التعليم غير الرسمي والتعلم مدى الحياة في المنطقة العربية"، وذلك بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة للجامعة والمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) بالقاهرة، بمشاركة 60 ممثلاً لشبكات ومنظمات المجتمع المدني العربية والوطنية الناشطة في مجال التعليم غير الرسمي والتعلم مدى الحياة.

وأوضحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، أن هذه الورشة تنعقد بمبادرة من القطاع (إدارة منظمات المجتمع المدني/ إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) تنفيذاً لما تضمنته الوثيقة الصادرة عن الاجتماع الخامس عشر للتعاون العام بين الجامعة العربية والأمم المتحدة المنعقد بمركز الأمم المتحدة بجنيف يومي 13 و14 يوليو 2022، ولاسيما متابعة البرامج المعتمدة للتعاون بين المنظمتين في مجال المجتمع المدني.

وأضافت أن هذا يأتي هدف تسليط الضوء على الممارسات الواعدة والمبتكرة لمنظمات المجتمع المدني قي مجالات التعليم غير الرسمي في المنطقة العربية، مع التركيز على المجتمعات الريفية المحرومة، وتسهيل تبادل الموارد والمعرفة في توفير فرص التعلم مدى الحياة، بما سيتيح إنشاء منصة للتعاون والتشبيك بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع التعليم غير الرسمي من بين الهياكل الرسمية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الدول العربية.

وتابعت أن الأمانة العامة للجامعة العربية أولت التعليم غير الرسمي والتعلم مدى الحياة أهمية قصوى، وذلك من خلال الجهود التي تبذلها الجامعة العربية بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، حيث اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته السادسة والعشرين المنعقدة بشرم الشيخ في29/3/2015 "العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار (2015-2024)"، عقداً للقضاء على الامية في جميع أنحاء الوطن العربي بجميع اشكالها (الابجدية، الرقمية، الثقافية).

كما أفادت بأنه نظراً للأحداث التي مر بها العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية والصراعات المسلحة وما ترتب عليها من نزوح ولجوء مما ممثل تحدياً كبيراً لتحقيق أهداف العقد العربي، تم اعتماد توصية في الاجتماع التاسع للجنة التنسيق العليا للعقد لتمديده حتى عام 2030، لتتوافق مع خطط التنمية المستدامة التي أقرتها الدول العربية.

من جانبها، أعربت الدكتورة نوريا سانز، مدير المكتب الإقليمي لليونيسكو بالقاهرة، عن ارتياحها بالتعاون القائم بين اليونيسكو والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والإرادة المشتركة في تأمين كل أسباب نجاح هذه الورشة في تحقيق أهدافها لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني العربية العاملة في مجال التعليم غير الرسمي والتعلم مدى الحياة.

وأكدت حرصها على متابعة مخرجات الورشة والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الأمانة العامة، ايماناً بدور منظمات المجتمع المدني في معاضدة جهود الحكومات في تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المعني "بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030".

يشار إلى أن ورشة العمل سلطت الضوء على الممارسات الواعدة والمبتكرة لمنظمات المجتمع المدني في مجالات التعليم غير الرسمي في المنطقة العربية، مع التركيز على المجتمعات الريفية المحرومة، وتسهيل تبادل الموارد والمعرفة في توفير فرص التعلم مدى الحياة، مما سيتيح إنشاء منصة للتعاون والتشبيك بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع التعليم غير الرسمي بين منظمات المجتمع المدني المعنية في الدول العربية.