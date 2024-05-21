أعلنت إيران، أمس الاثنين، أنها ستجري انتخابات رئاسية مبكرة في 28 يونيو المقبل، بعد مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية.



وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، فإن الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في البلاد جاء بعد اجتماع بين رؤساء السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.



وذكرت الوكالة أن تسجيل المرشحين سيبدأ في 30 مايو الجاري، مضيفة أن الحملات الانتخابية ستجري خلال الفترة الممتدة بين 12 و27 يونيو المقبل.



وتم تعيين محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، رئيسا بالنيابة، الاثنين، بعد رحيل رئيسي.



والاثنين، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي مصرغ رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بحادث تحطم مروحية، الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان، الأحد، بمشاركة الرئيس الآذري إلهام علييف.



واستطاعت فرق الإنقاذ الوصول إلى حطام المروحية بعد جهود استمرت 15 ساعة.



وتوفي في الحادث أيضا محافظ تبريز مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي هاشم، إضافة إلى اثنين من كبار الضباط العسكريين في الحرس الثوري، وطاقم المروحية المكون من ثلاثة أفراد.