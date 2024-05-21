رئيس سابق للموساد: الجيش الإسرائيلي يتجول في غزة وكأنه لا يعرف ما هي أهدافه

قال رئيس سابق لجهاز الموساد الإسرائيلي داني ياتوم، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يتجول في قطاع غزة وكأنه لا يعرف ما هي أهدافه.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن داني ياتوم، قوله إن «الجيش الإسرائيلي يتجول في غزة دون تحقيق أي أهداف من التي سبق الحديث عنها أو طرحها من قبل».

وأشار إلى أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وضع مجموعة من الأهداف لا يمكن تحقيقها، ‏مثل القضاء على حركة حماس في قطاع غزة، في وقت يقول إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في القطاع لخمس سنوات قادمة، وكأنه لا يضمن انهيار حماس خلال تلك السنوات»، على حد وصفه.

وذكر أن «الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة يعنى أن قوات الجيش ستُقتل أثناء توزيع القمح والمياه على الأهالي الفلسطينيين في القطاع»، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ228 على قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن «لاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 85 شهيدًا و200 إصابة».

ونوهت أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفًا و647 شهيدًا، و79 ألفًا و852 إصابة.