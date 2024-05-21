 السعودية تسجل أرقاما قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح - بوابة الشروق
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السعودية تسجل أرقاما قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح

الرياض - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 12:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 12:53 م

وقعت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) مع تحالفٍ بقيادة شركة "ماروبيني" اليابانية، اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع الغاط لطاقة الرياح، الذي تبلغ طاقته 600 ميجاواط، ومشروع وعد الشمال لطاقة الرياح، الذي تبلغ طاقته 500 ميجاواط، وذلك خلال منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، المنعقد في اليابان.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، إن مشروع الغاط،: "حقق رقما قياسيا عالميا جديدا في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء.

وأعلن الوزير، أن مشروع وعد الشمال حقق ثاني أفضل رقم قياسي عالمي في هذا المجال.

وأضاف: "إن الطاقة المنتجة سنوياً من كلا المشروعين ستكفي لاستهلاك 257 ألف وحدة سكنية، ما يدل على النجاح الكبير لهذه المشاريع في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة".

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