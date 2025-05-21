وزارة الدفاع الأمريكية تعلن قبول الطائرة بوينج 747 من قطر

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء إن وزير الدفاع بيت هيجسيث قبل الطائرة بوينج 747 التي أهدتها قطر إلى الرئيس دونالد ترامب لاستخدامها كطائرة رئاسية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل إن الوزارة سوف "تعمل على ضمان اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة" على الطائرة لجعلها آمنة لاستخدام الرئيس. وأضاف أنه تم قبول الطائرة "بما يتوافق مع جميع القواعد واللوائح الاتحادية".

وتلقى ترامب سؤالا عن هذه الخطوة اليوم الأربعاء بينما كان في المكتب البيضاوي مع رئيس جنوب أفريقيا وقال: "إنهم يعطون سلاح الجو الأمريكي طائرة".



