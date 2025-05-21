محافظ بني سويف ورئيس المجلس القومي للمرأة يفتتحان وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والمستشارة أمل عمّار رئيس المجلس القومي للمرأة، وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية بمدينة بني سويف شرق النيل، وذلك ضمن برنامج زيارة رئيس المجلس للمحافظة اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، والدكتور جان هنري رئيس الجامعة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، النائب محمد على عبد الفضيل، والنائبة سهام بشاي، والنائبة عبير جمال)، ونارمين محمود مقررة فرع المجلس، والدكتورة غادة طوسون مدير الوحدة تكافؤ الفرص بالجامعة.

وعقب الافتتاح تم عرض موجز للتعريف بالوحدة الجديدة، باعتبارها إحدى الوحدات الفاعلة التي تسعى إلى تعزيز المساواة والعدالة داخل الحرم الجامعي وخارجه، وتستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف تركز على: "تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها، والتصدي لجميع أشكال التمييز والعنف ضدها داخل الجامعة وخارجها، دعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع الجامعي، مع توفير بيئة داعمة وآمنة لهم، نشر الوعي الثقافي والاجتماعي من خلال تنظيم ورش عمل وندوات تهدف إلى تعزيز ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص، بجانب تعزيز ريادة الأعمال بين الطالبات"، من خلال تقديم تدريبات وورش عمل تساعدهن على بدء مشروعاتهن الخاصة.

كما تم استعراض أبرز الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وشملت عقد وتنظيم ورش عمل مثل "كوني رائدة" لتدريب الطالبات على أسس ريادة الأعمال وربطهن بسوق العمل، وإقامة معارض للمشغولات اليدوية لدعم المشروعات الطلابية الصغيرة وتشجيع الابتكار والإبداع بين الطالبات، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية بالتعاون مع جهات مختلفة، مثل المجلس القومي للمرأة، لرفع الوعي بقضايا المرأة ومناهضة العنف، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي والتعرف على الخدمات المقدمة للمرأة.

وتضمنت الزيارة، جولة داخل الجامعة شملت قاعات المحاضرات والمعامل المُجهزة، ومكتبة الوسائط الرقمية، والاطلاع على طبيعة ونظام العملية التعليمية بالجامعة، من خلال تدريس برنامجين دراسيين: "برنامج ميكاترونكس الذي يتسم بالطابع التطبيقي والتكنولوجي لإكساب الطلاب خلفية معرفية في مجال الميكانيكا والكهرباء والمعلوماتي، وتنمية مهاراتهم باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، والثاني خاص بتكنولوجيا المعلومات"، إذ يهدف إلى إعداد وحفظ واسترجاع النسخ الإلكترونية من الوثائق والمراجع وتشخيص أعطال الحاسب الآلي، وإدارة نظم وموارد تشغيل شبكات الحاسب.