تموين الفيوم: ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة بالمحافظة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية حملة على الأسواق وتمكنت من ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح المهندس سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملة تمكنت من ضبط 1500 عبوة دهانات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام لانتهاء فترة صلاحيتها، وضبط 10 أجولة سماد يوريا 46% نيتروجين قبل بيعه بالسوق السوداء، وضبط 250 كجم دقيق بلدي مدعم، بالإضافة إلى تحرير 37 محضر عدم الإعلان عن أسعار وعدم وجود ترخيص، وشهادات صحية، وتحرير 21 محضرا للمخابز ما بين تصرف، نقص وزن مواصفات وعدم وجود ميزان حساس وعدم وجود قائمة.



وأضاف أنه تم المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.