خارجية فلسطين تدين إطلاق الاحتلال الرصاص على وفد دبلوماسي في جنين: لن يمر دون محاسبة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بأشد العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثلة في الاستهداف المباشر بإطلاق الرصاص الحي على وفد دبلوماسي معتمد لدى دولة فلسطين يرافقهم عدد من الصحفيين العرب والأجانب، أثناء قيامه بجولة ميدانية في محافظة جنين للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الاحتلال في المنطقة.

وقالت في بيان، مساء الأربعاء، إن هذا الفعل العدواني يُعد خرقًا فجًّا وخطيرًا لأحكام القانون الدولي، ولأبسط قواعد العلاقات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1961، والتي تضمن الحماية والحصانة للبعثات والوفود الدبلوماسية.

ونوهت أن استهداف ممثلي الدول الأعضاء المعتمدين لدى دولة فلسطين يعد تصعيداً خطيرًا في سلوك الاحتلال، ويعبّر عن استهتار ممنهج بالقانون الدولي وبسيادة دولة فلسطين وحرمة ممثلي الدول على أراضيها.

وحمّلت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء الجبان، مؤكدة أنه «لن يمر دون محاسبة».

ودعت المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي ينتمي إليها أعضاء الوفد المستهدف، إلى اتخاذ مواقف واضحة وإجراءات رادعة بحق سلطات الاحتلال، ووضع حد لتماديها في ارتكاب الجرائم، بما في ذلك الاعتداء على الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين.

وجددت الوزارة مطالبتها بتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعب فلسطين، وللدبلوماسيين العاملين في دولة فلسطين.

Statement of Condemnation by the Ministry of Foreign Affairs and Expatriates of the State of Palestine



The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates of the State of Palestine condemns, in the strongest possible terms, the heinous crime committed by the Israeli occupation…