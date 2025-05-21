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تراجع اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات اليوم الأربعاء.

وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) 1937ر7 يوان لكل دولار، بانخفاض قدره 6 بيب صيني عن مستواه أمس، عندما بلغ 1931ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.