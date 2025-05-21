وزيرة الموارد المعدنية الأسترالية تطالب تكوين مخزون وطني من معادن الأرض النادرة

قالت وزيرة الموارد الطبيعية الأسترالية مادلين كينج، إن أستراليا بحاجة إلى تكوين مخزون وطني من معادن الأرض النادرة، والأساسية للتخفيف من مخاطر تزايد القيود على التجارة الدولية لهذه المعادن وباصة من جانب الصين التي تسيطر على إنتاج هذه المعادن.

وقالت كينج خلال قمة نظمتها صحيفة "أستراليان فاينانشال ريفيو" عن التعدين، بمدينة بيرث : "لا يمكننا التظاهر بأننا نعيش في بيئة تجارة عالمية مفتوحة وحرة كما نرغب".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزيرة الأسترالية القول إن الشركات الخاصة وصناعة التعدين تحتاج إلى الدعم الحكومي في حال اضطراب حركة التجارة.

واعترفت كينج بتفوق الصين في صناعة المعادن النادرة والأساسية، مضيفة أن أستراليا لن تكون أول دولة تعزز إمداداتها من معادن الأرض النادرة في مواجهة المنافسة الصينية.

كان حزب العمال الحاكم في أستراليا تعهد بتكوين مخزون استراتيجي من هذه المعادن، لكن الشركات انتقدت الخطوة وقالت إنها قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار.



