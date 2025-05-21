إخلاء طائرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية واعتقال راكب بعد بلاغ عن احتمال بوجود قنبلة

أوقفت السلطات شخصا بعد ورود بلاغات عن تهديد محتمل بوجود قنبلة على متن رحلة تابعة لشركة خطوط هاواي الجوية، كانت تستعد للإقلاع من مطار سان دييجو الدولي بولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى إخلاء الطائرة، بحسب مسؤولين.

وكانت طائرة من طراز إيرباص إيه 330 متجهة إلى هونولولو قد ابتعدت للتو عن البوابة حوالي الساعة 0845 صباح يوم الإثنين، عندما "أبلغت مضيفة الطيران قائد الرحلة بأن أحد الركاب أشار إلى وجود قنبلة محتملة على متن الطائرة"، وفقا لبيان صادر عن شرطة ميناء سان دييجو.

وتواصل قائد الطائرة مع الشرطة، فتدخلت قوات التدخل السريع ومكتب التحقيقات الاتحادي لتفتيش الطائرة. وأفاد البيان بأنه لم يُعثر على أي شيء مريب، ولم يكن هناك تهديد فعلي للمسافرين.

وقالت الشركة في بيان إن "أحد الركاب سمع وهو يطلق تهديدا يتعلق بسلامة الطائرة"، وأضافت أن قائد الطائرة أبلغ السلطات كإجراء احترازي.

وقالت بريان موندي بيج، المتحدثة باسم ميناء سان دييجو، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إنه كانت هناك حالة توقيف. ولم تُنشر أي معلومات فورية عن هوية المشتبه به أو التهم المحتملة، لكن بيج أوضحت أنه سيتم إصدار مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وتم إجلاء جميع الركاب الـ293 الذين كانوا على متن الرحلة رقم 15 التابعة لخطوط هاواي الجوية، ونُقلوا بالحافلات إلى منطقة آمنة.

وأضاف بيان الشركة: "نعمل على إيصال جميع الركاب إلى هونولولو في أقرب وقت ممكن"، معربة عن امتنانها لـ "الاحترافية والعناية التي أظهرها طاقم الطائرة خلال هذا الحدث".