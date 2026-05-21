المشدد 3 سنوات لـ دليفري مطروح بتهمة ابتزاز سيدات وفتيات بفيديوهات مخلة مصممة بالذكاء الاصطناعي

قضت محكمة جنايات مطروح بالسجن المشدد 3 سنوات على المتهم "أحمد.ق، 27 عامًا"، المعروف إعلاميًا بـ"دليفري مطروح"، بعد إدانته في قضية تهديد وابتزاز عدد من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فيديوهات إباحية مصممة ببرامج الذكاء الاصطناعي.

كما أصدرت المحكمة، حكمًا آخر بحبس المتهم 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

وكانت مباحث تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن مطروح، تلقت عدة بلاغات من فتيات وسيدات تفيد بقيام المتهم بابتزازهن بمقاطع فيديو جنسية لهن، ويطلب منهن مبالغ مالية مقابل ذلك، أو معاشرتهن جنسيًا.

وبتكثيف تحريات البحث الجنائي حول ملابسات البلاغات المقدمة ضد المتهم، تبين صحتها، وأُلقي القبض عليه وبحوزته عدة هواتف وحواسب محمولة، وبتفريغها بواسطة عناصر البحث الجنائي عُثر بداخلها على ما يقرب من 200 مقطع فيديو لفتيات وسيدات مختلفات.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، أقر بأنه كان يلتقط مقطع فيديو لزبائنه من السيدات أثناء تسليمهن طلباتهن، ثم يستخدم برامج ذكاء اصطناعي متطورة لإنتاج مقاطع فيديو إباحية لهن، ثم يقوم بالاتصال بضحاياه لابتزازهن.

كما أقر المتهم أمام النيابة العامة بأنه رغم كونه يمتلك شركة توصيل طلبات، إلا أنه كان ينتقل بنفسه لتوصيل بعض الطلبات للإيقاع بضحاياه، من خلال تصويرهن خلسة، حيث كان يضع الهاتف المحمول في جيب القميص موجّهًا الكاميرا في اتجاه الضحية دون أن تنتبه، ويحاول إطالة مدة التسليم للحصول على أطول وقت ممكن بهدف إنتاج مقطع إباحي.