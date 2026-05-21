اليابان: انتقادات الصين وروسيا لنا بشأن إعادة التسلح عارية تماما من الصحة

قال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، ماساناو أوزاكي، اليوم الخميس، إن الانتقادات التي وجهتها الصين وروسيا لليابان بشأن ما تعتبرانه إعادة تسلح من جانبها "لا أساس لها من الصحة تماما"، وذلك عقب القمة التي عقدها البلدان ببكين في اليوم السابق.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن أوزاكي، قوله في مؤتمر صحفي، إن اليابان ترغب في أن تقوم الصين وروسيا "بتغيير سلوكهما" بشأن قضايا مثل الأنشطة العسكرية لبكين، التي "تثير قلقا بالغا لدى المجتمع الدولي"، وغزو روسيا لأوكرانيا.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، انتقدا اليابان بشكل مباشر أمس الأربعاء، في بيان مشترك صدر عقب محادثاتهما، بسبب "مسارها الحالي نحو إعادة التسليح على نحو سريع"، مما يشكل "تهديدا خطيرا" للسلام والاستقرار الإقليميين.

كما أعرب الرئيسان عن توجسهما حيال "الاستفزازات المتطرفة" من جانب "القوى اليمينية" في اليابان، بما يشمل الضغط من أجل إجراء تعديلات على المبادئ الثلاثة غير النووية للبلاد، والتي تحظر على طوكيو امتلاك أسلحة نووية، أو إنتاجها، أو السماح بإدخالها.