إنفيديا تسجل قفزة قوية في الإيرادات والأرباح مدفوعة بطفرة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

سجلت شركة إنفيديا نموا جديدا في نتائجها الفصلية يوم الأربعاء، مع استمرار الطلب القوي على شرائح الذكاء الاصطناعي في دفع المبيعات والأرباح إلى مستويات مرتفعة بشكل كبير.

وقفزت الإيرادات في الربع الأخير بنسبة 85% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 6ر81 مليار دولار، متسارعة عن الربع السابق. وارتفع الربح التشغيلي المعدل بنحو 150% ليصل إلى 5ر53 مليار دولار، متجاوزا توقعات المحللين، بينما ارتفع صافي الدخل إلى 3ر58 مليار دولار مقارنة بنحو 8ر18 مليار دولار قبل عام.

كما توقعت الشركة تحقيق إيرادات بنحو 91 مليار دولار في الربع الحالي، وهو ما يفوق متوسط توقعات المحللين.

وأصبحت إنفيديا واحدة من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي عالميا، حيث تستخدم شرائح مراكز البيانات التابعة لها في تشغيل جزء كبير من التوسع السريع في القطاع. وارتفعت القيمة السوقية للشركة أكثر من 15 مرة خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى نحو 6ر5 تريليون دولار، ما يجعلها الشركة الأعلى قيمة في العالم متقدمة على ألفابت التي تُقدَّر قيمتها بنحو 7ر4 تريليون دولار.

وتفاعل المستثمرون بحذر في البداية مع النتائج التي كانت محط ترقب، إذ تراجعت أسهم إنفيديا بنسبة وصلت إلى 3% في تداولات ما بعد الإغلاق مباشرة عقب صدور النتائج، قبل أن تتذبذب لاحقا حول مستويات مستقرة.