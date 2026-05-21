اتحاد الناشرين المصريين يشيد باستمرار آليات الإيداع القانوني دون تغيير

أصدر اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة الناشر فريد زهران، بيانًا أشاد فيه باستجابة وزارة الثقافة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لمطالب الاتحاد المتعلقة بتنظيم آليات الإيداع القانوني.

وأوضح الاتحاد أن البيان الصادر عن دار الكتب يعكس حرصًا على استقرار منظومة العمل، مشيرًا إلى التأكيد على استمرار آليات منح أرقام الإيداع فورًا دون تغيير، مع إتاحة المرونة للناشرين في تقديم نسخة إلكترونية مؤمّنة، وهو ما اعتبره خطوة تعيد الإجراءات إلى إطارها القانوني والمهني المستقر.

وأضاف البيان أن هذا التوجه يعكس تنسيقًا قائمًا بين وزارة الثقافة ودار الكتب لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الحرية الإبداعية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون في إطار خطط التحول الرقمي والحوكمة، بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بحقوق المؤلفين والناشرين.

وأشار الاتحاد إلى أهمية عقد اجتماعات تنسيقية دورية بين الجهات المعنية وقطاع النشر قبل إصدار أي قرارات تنظيمية جديدة، بما يحقق التوازن بين التطوير الإداري ومصالح الصناعة الثقافية.