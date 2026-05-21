النائبة ضحى عاصي: لا تغيير في نظام الإيداع والإجراءات مستمرة كما هي

- بعد لقائها مع قيادات من وزارة الثقافة

كشفت الكاتبة والنائبة البرلمانية ضحى عاصي، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل اللقاء الذي عُقد اليوم بوزارة الثقافة لمناقشة ما أُثير خلال اليومين الماضيين بشأن تغيير نظام الإيداع بدار الكتب، مؤكدة نفي أي نية لإلزام الكُتاب أو دور النشر بتقديم نسخ من الأعمال قبل الحصول على رقم الإيداع.

وقالت ضحى إن "النظام المعمول به في الحصول على أرقام الإيداع سيظل ساريا كما هو، وسيتم وفقا للخطوات المعتادة"، مشيرة إلى أن هذا التأكيد جاء خلال اللقاء الذي جمع الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والدكتور مينا رمزي، رئيس دار الكتب، بحضور الدكتور شريف شاهين، أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة، والمستشار محمد عبدالسلام، المستشار القانوني لوزارة الثقافة، والمهندس هيثم يونس، رئيس الإدارة الاستراتيجية بالوزارة.

وأضافت أن الأيام الماضية شهدت اتصالات هاتفية مستمرة بين وزيرة الثقافة والدكتور أسامة طلعت، على خلفية الجدل المتداول بشأن إجراءات الإيداع، موضحة أن هذه الاتصالات انتهت بعقد اجتماع اليوم، والذي استمر من نحو الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وأوضحت النائلة أن اللقاء شهد التأكيد على استمرار العمل بالنظام الحالي للحصول على أرقام الإيداع، إلى جانب مناقشة بعض التحديثات التي تعتزم الوزارة إدخالها على آلية تسلم النسخ المقررة قانونا بعد الحصول على رقم الإيداع، ومن بينها إلغاء الأسطوانات المدمجة "CD" تيسيرا على الناشرين.

كانت ضحى عاصي، عضو مجلس النواب المصري، قد تقدمت بطلب إحاطة رسمي موجه إلى وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، بشأن الإجراءات المستحدثة التي تُلزم الناشرين والمؤلفين بتقديم نسخ مفتوحة من أعمالهم قبل النشر للحصول على أرقام الإيداع.