أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بيانا توضيحيا بشأن ما أثير مؤخرا حول إجراءات الإيداع.

وأكدت الهيئة، في بيانها، استمرار العمل بالإجراءات المتبعة للحصول على أرقام الإيداع، والتزامها بحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين.

وأضاف البيان: "إن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية مؤسسة ثقافية وطنية لها الريادة في المنطقة، وتحظى بتقدير واهتمام العالم أجمع، وهي حريصة كل الحرص على الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلفين".

وتابع: "على مدار عقود من الزمان، كانت الدار الحصن والدرع الواقي ضد أي شخص أو جهة تحاول المساس بهذه الحقوق أو الإضرار بها".

وأكمل البيان: "تابعت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية باهتمام شديد ما أثير حول إجراءات الإيداع، وتؤكد أن إجراءات الحصول على أرقام الإيداع مستمرة كما هي".

وأكد البيان، أن الدار ملتزمة بمنح أرقام الإيداع عند الطلب، على أن يجري إيداع النسخ المطلوبة في موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على رقم الإيداع، بإيداع نسخة إلكترونية سواء كانت بصيغة الـpdf القابلة للبحث، أو نسخة word مؤمنة من قبل مقدم الطلب وغير قابلة للتحرير، "وفقا لرغبة مقدم الطلب"، إلى جانب النسخ المطبوعة والمقررة قانونا.