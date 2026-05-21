تساؤلات في الأوساط الفنية حول وظيفة مستشار وزيرة الثقافة لشئون الدراما

- ترحيب واسع بتعيين عبد الرحيم كمال.. وتحفظات على المسمى الوظيفي

أثار قرار وزيرة الثقافة، الدكتورة جيهان زكي، بتعيين الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، رئيس جهاز الرقابة السابق، في وظيفة مستشار الوزيرة لشئون الدراما، العديد من التساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ماهية الوظيفة المضافة لهيكل الوزارة، وكذا علاقة الوزارة بدعم جهود تطوير صناعة الدراما المصرية، التي جاءت في حيثيات صدور قرار التعيين.

وتساءل البعض عن المقصود بمصطلح "شئون الدراما" في نص قرار الوزيرة، وإن كان يقصد به الأعمال التليفزيونية كما هو شائع في الأوساط الفنية، أم أنه يعني الدراما بمفهومها الأكاديمي الأوسع للأعمال الفنية بوجه عام في المسرح والسينما والتليفزيون؟

وفي الوقت الذي لاقى فيه القرار ترحيبًا واسعًا في الأوساط الثقافية، تقديرًا لشخص وموهبة الكاتب عبد الرحيم كمال، لم يمنع ذلك البعض من إبداء التحفظات وطرح التساؤلات، خاصة في ظل عدم اهتمام المسؤولين بالوزارة بالتعليق.

وأبدى الناقد المسرحي والكاتب أحمد عبد الرازق أبو العلا، اندهاشه من القرار على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فيه حاجة غريبة بتحصل في وزارة الثقافة، كل مسئول يتم الاستغناء عنه أو عدم التجديد له، يتم تسكينه في مكان آخر حتى لو في وظيفة وهمية على سبيل مكافأته!! والشواهد كثيرة".

وطالب وزيرة الثقافة، بنهج جديد في التعامل مع الكوادر الثقافية: "ينبغي على وزيرة الثقافة البحث عن طريقة أخرى غير تلك الطريقة التي انتهجها غيرها من الوزراء السابقين، وأدت إلى ما نحن فيه من تجريف على كل المستويات المتعلقة بالشأن الثقافي".

وعلّق الناقد الفني والكاتب الصحفي أحمد النجار، على القرار عبر صفحته على "فيسبوك": "واضح أن المنصب الجديد ما هو إلا محاولة إرضاء للكاتب الكبير ليس إلا".

وأضاف: "هناك علامات استفهام كثيرة حول مسمى المنصب الجديد، ما هي علاقة وزارة الثقافة بالأفلام أو المسلسلات سوى أنها رقيب عليها فقط، فهي لا تُقر بإنتاج نصوص أو سيناريوهات بعينها".

وتساءل الكاتب والناقد الفني جمال عبد القادر: "إيه علاقة وزارة الثقافة بالدراما!! ولا فيه إنتاج درامي في الطريق وإحنا مش عارفين؟".

فيما حمل هذا التعليق إشارة لإمكانية دخول الوزارة حقل الإنتاج الدرامي عبر تفعيل دور الشركة القابضة للاستثمار الثقافي والسينمائي في مجال الإنتاج الفني، خاصة أن لوائح الشركة تتيح لها المشاركة في إنتاج الأعمال السينمائية والتليفزيونية.