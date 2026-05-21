تستضيف مكتبة البلد حفل توقيع ومناقشة رواية "شئ إلهي" للكاتب والروائي محمد عبد النبي، الصادرة عن دار المحروسة للنشر، وذلك يوم الجمعة المقبل، في الساعة السادسة مساء.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد محمود عبد الشكور، والكاتبة الصحفية منى أبو النصر، ويدير المناقشة الكاتبة أميمة صبحي.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

"للحظة تخيَّل سلامة أنَّ كلَّ هذا حلم كبير، واحد من أحلام يقظته، حلم طويل جدًّا انحشرَ هو في داخله ولم يعرف كيف يخرج منه. حلم تتحقق فيه الأمنيات لكنها تتحوَّل إلى عذاب بَشع ومقرف، ولم يجد أحدًا إلى جانبه على الحافة سوى ذلك الصوت الذي انبعث من داخله منذ نحو خمسة أشهر.

في أواخِر القرن الماضي، سرت في القاهرة شائعة عجيبة عن رجل حامِل تبخَّر في الهواء بلا أثر. سلامة عامل نظافة يعيش وحيدًا وخائفًا مِن كل شيء، تنقلب حياته رأسًا على عقب، مع شعوره بأعراض حملٍ مستحيل. يناديه باسمه شيءٌ غامض من داخله، وحين يستجيب له يبدأ حوارٌ طويل عبر التخاطُر، ويخوضان مغامرة تحدد مصيرهما المشترَك. يصبح محور اهتمام عِلمي وصراعات خفية. كأنَّ جسده تحوَّل إلى ساحة معركة، بين أمنيات قديمة تتحقق وجنَّة زائفة يُسجَن بداخلها. تتسع دائرة السِّر حتَّى تبتلعه بداخلها."