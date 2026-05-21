«لترضي» كتاب يناقش الألم والسلام الداخلي وسط ضغوط الحياة اليومية

صدر حديثاً عن دار "كتبنا" ، كتاب «لترضى» لدنيا عادل ، والذي يدور حول رحلة الإنسان في التغيير النفسي والتصالح مع الذات، من خلال طرحٍ يجمع بين الجانب النفسي والروحاني والتجارب الإنسانية الواقعية.

ويتناول الكتاب العديد من المشاعر والتحديات التي يمر بها الإنسان، مثل الإرهاق النفسي، ومحاولة إرضاء الجميع، وصعوبة قول “لا”، والبحث المستمر عن السلام الداخلي وسط ضغوط الحياة اليومية.

كما يقدّم «لترضى» محتوى يهدف إلى مساعدة القارئ على فهم نفسه بصورةٍ أعمق، والتعامل مع الألم والفقد والخذلان بوعي ورحمة، في رحلة للعودة إلى الله ثم العودة إلى الذات من جديد.

ويُعد الكتاب تجربةً إنسانية تسعى إلى ترك أثرٍ حقيقي لدى القارئ، وليس مجرد كتابٍ عن التنمية الذاتية، إذ يعتمد على أسلوب بسيط وقريب يمسّ مشاعر الكثيرين.