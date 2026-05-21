تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، تقيم نقابة الكتاب احتفالية كبرى تبدأ في الواحدة ظهر بعد غد السبت لتسليم الجوائز للفائزين في مسابقات النقابة والمسابقات الخاصة عن العام الماضي 2025. وتشهد الاحتفالية أيضًا الإعلان عن تفاصيل جوائز النقابة والجوائز الخاصة للعام الجاري 2026. كما يؤدي في اليوم ذاته الأعضاء الجدد بالنقابة القسم النقابي.

ويستعرض نقيب الكتاب د. علاء عبد الهادي خلال الاحتفالية ما تم إنجازه من مشروعات خدمية خلال العام الماضي، أبرزها زيادة المعاشات وتطوير برنامج الرعاية الصحية وغيرها من الملفات المهمة.

كان مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر قد اعتمد نتيجة جوائز التميز والجوائز الخاصة التي تشرف عليها النقابة، وجاءت النتيجة كالتالي:

أولًا: جائزة التميز (ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه)

- جائزة الشعر:

أ. فاز بها كل من: الشاعر د. فوزي خضر (قيمتها 15,000 جنيه).

ب. والشاعر جمال بخيت (قيمتها 15,000 جنيه).

- جائزة السرد:

أ. فاز بها كل من: الكاتب والمخرج والسينارست أحمد فؤاد درويش (قيمتها 15,000 جنيه).

ب. والكاتب الروائي والقاص سعد القرش (قيمتها 15,000 جنيه).

- جائزة النقد:

أ. فاز بها الناقد الكبير الدكتور أبو الحسن سلام (قيمتها 15,000 جنيه).

ب. الناقد الكبير الدكتور مصطفى عبد الغني (قيمتها 15,000 جنيه).

ثانيًا: جوائز الاتحاد

1. جائزة شعر الفصحى: فاز بالجائزة الشاعر محمد عبد الحميد توفيق عن ديوان "جواز سفر لامرأة بجناحين" (يحصل الفائز على 10 آلاف جنيه).

2. جائزة شعر العامية: فاز بالجائزة الشاعر مختار عبد الفتاح عن ديوان "هوامش في كتاب ممنوع" (يحصل الفائز على 10 آلاف جنيه).

3. جائزة النقد الأدبي: فاز بالجائزة الناقد د. مصطفى عطية جمعة عن كتابه "الرواية العربية: قضايا الإنسان والهوية" (يحصل الفائز على 10 آلاف جنيه).

4. جائزة السرد القصصي: فازت بالجائزة الكاتبة الروائية صفاء عبد المنعم عن مجموعتها القصصية "فنجان قهوة ب7 جنيه" (قيمتها 10 آلاف جنيه).

ثالثًا: الجائزة التشجيعية للكتاب من ذوي الهمم

- فاز بجائزة ذوي الهمم فرع الشعر الشاعر محمود حسن الذكي عن ديوانه "زجال على أوتار الزمن" (قيمة الجائزة 5 آلاف جنيه).

- فاز بجائزة السرد القصصي والروائي الكاتب أحمد رجب شلتوت عن روايته "فاطمة لا ترقص التانجو" (قيمة الجائزة 5 آلاف جنيه).

رابعًا: جوائز أدب البادية

- فاز بجائزة الشعر الشاعر جبريل موسى حتيتة عن ديوان "الصراحة راحة" (قيمتها 5 آلاف جنيه).

- فاز في النقد الناقد محمد عثمان عبد الله سعودي عن كتاب "بدو الطحاوية في إقليم الشرقية" (قيمتها 5 آلاف جنيه).

خامسًا: جائزة فلسطين للأدباء المصريين والفلسطينيين في أدب المقاومة

- فاز بها الكاتب الفلسطيني الكبير عبد الله تايه (فلسطين) عن روايته "مذاقات الموت والرقام".

- والكاتب المصري عبد الرحمن درويش (مصري) عن روايته "الطوفان الكبير" (قيمة كل منها 15 ألف جنيه).

سادسًا: الجوائز الخاصة

1. جائزة عبد الغفار مكاوي في القصة: فاز بالجائزة القاص عبد العزيز دياب عن المجموعة القصصية "أن تغنى" (قيمة الجائزة 1,500 جنيه).

2. جائزة محمد سلماوي للنص المسرحي: فاز بالجائزة مناصفة بين الكاتب الروائي شريف محمد عبد المجيد عن مسرحيته "احتمالات"، والكاتب عبد الهادي شعلان عن مسرحيته "فخ حديد" (قيمة الجائزة 10 آلاف جنيه).

3. جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد: فازت بالجائزة مناصفة الشاعرة جيهان شعيب عن ديوان "أبجديات البحر"، والروائي ماهر مهران عن روايته "المزيفون" (قيمة الجائزة خمسة آلاف جنيه).

4. جائزة نوال مهنى للشعر الفصيح: فاز بالجائزة الشاعر عمرو فرج لطيف عن ديوان "عليل يشتفي" (قيمتها 10 آلاف جنيه).

5. جائزة يوسف أبورية في الرواية: فاز بالجائزة الروائية أميمة سعيد السلاخ عن روايتها "قلب مسه الفقد" (قيمتها 5 آلاف جنيه).

6. جائزة أحمد فضل شبلول: فاز بالجائزة الشاعر منتصر ثابت تادرس عن كتابه "العودة إلى الوطن" (قيمتها ثلاثة آلاف جنيه).

7. جائزة صالح شرف الدين: فازت بالجائزة الشاعرة فاطمة سيد وهيدي عن ديوان "الغاوون لا يتبعهم أحد" (قيمتها 10 آلاف جنيه).

8. جائزة الدكتور حسن البنداري: فاز بالجائزة الروائي عبد الناصر العطيفي عن رواية "أم عطيفي" (قيمتها 5 آلاف جنيه).

9. جائزة الدكتور يوسف نوفل: فاز بالجائزة الناقد الدكتور بشير عصام الشوربجي عن كتابه "الدراما في الشعر الغنائي عند علي أحمد باكثير" (قيمتها 10 آلاف جنيه).

10. جائزة الدكتور عمرو دوارة: فاز بالجائزة الدكتور أحمد جمال عيد عن كتابه "تشكيل السينوغرافيا المسرحية" (قيمتها 10 آلاف جنيه).

سابعًا: حجبت الجوائز الآتية

- تم حجب جائزة الترجمة، وجائزة الأعمال الدرامية (السيناريو والحوار) إذ لم يتقدم إليها أحد.

- تم حجب جائزة فؤاد دوارة إذ لم يتقدم لها أحد.