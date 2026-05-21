المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لنمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال 2026 مع ارتفاع أسعار الوقود

خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال عام 2026 إلى 1ر1%، حيث من المتوقع أن يصل التضخم إلى 1ر3% على مدار العام نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في إيران.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، اليوم الخميس، إن "الصراع في الشرق الأوسط أسفر عن صدمة كبيرة في قطاع الطاقة، مما تسبب في وضع أوروبا أمام اختبار إضافي في ظل بيئة جيوسياسية وتجارية متقلبة بالفعل".

وارتفعت أسعار الوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم نتيجة للحرب في إيران وقيام طهران بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الشحن البحري في العالم.

ومن المتوقع أن يصل التضخم في التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة إلى 1ر3% خلال عام 2026، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة، مقارنة بتوقعات المفوضية السابقة التي صدرت في نوفمبر الماضي.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، بنسبة 3% خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 9ر1%.

وفي المقابل، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3ر0 نقطة مئوية ليصل إلى 1ر1% على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله، و9ر0% في منطقة اليورو.

كانت المفوضية الأوروبية قد حذرت في وقت سابق من الشهر الجاري من خطر اندلاع أزمة طاقة واسعة في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء أنفقت بالفعل 30 مليار يورو إضافية (9ر34 مليار دولار) على واردات الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب في إيران أواخر فبراير/شباط الماضي.

ودعا دومبروفسكيس، اليوم الخميس، الدول الأعضاء إلى الاستجابة لارتفاع الأسعار عبر إجراءات دعم مالي مؤقته وموجهة بدقة، والعمل على تقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.

وقال دومبروفسكيس "ينبغي على أوروبا أن تسرع وتيرة الإصلاحات، وتزيل العوائق أمام النمو، وتحافظ على متانة المالية العامة".