إيداع دب قطبي في حديقة للحيوانات بروسيا بعد تجواله هائما على وجهه بحثا عن الغذاء

تم اليوم الجمعة نقل أنثى دب قطبي جائعة تجولت بعيدا عن موطنها الطبيعي في مدينة نوريلسك في أقصى شمال روسيا إلى حديقة للحيوانات في سيبيريا.

وقالت حديقة حيوانات روييف روشي في مدينة كراسنويارسك على بعد 1500 كيلومتر جنوبي نوريلسك في بيان إن "أنثى الدب أمضت عدة أيام في مكب نفايات تتناول غذاء فاسدا."

ويقول خبراء إن المساحات الجليدية، التي توفر عادة أماكن طبيعية لعمليات اصطياد من جانب الدببة القطبية، قد تراجعت وسط درجات حرارة مرتفعة نسبيا في المنطقة.

وقال ديمتري جورشكوف وهو خبير التنوع البيولوجي بمنظمة الحفاظ على الحياة البرية في روسيا إن "تآكل الغطاء الجليدي يؤدي إلى تغير في سلوك التغذية للحيوانات".

وجورشكوف في تصريحات عبر البريد الإلكتروني إنه "مع عدم القدرة على تأمين الاصطياد"، تضطر الدببة إلى المشي مئات الكيلومترات بحثا عن الغذاء وتجدها في كثير من الأحيان بالقرب من التجمعات البشرية.