قال رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، إن الإدارة الأمريكية تنظر في ردود مدروسة ضد إيران على خلفية إسقاطها طائرة أمريكية من دون طيار فوق مضيق هرمز.

وجاء حديث ماكونيل بعد اجتماع فى البيت الأبيض، أمس الخميس، حضره كبار قادة الكونجرس والإدارة الأمريكية اطلاعهم على تطورات الوضع مع إيران، استغرق نحو 40 دقيقة.

وقبل الاجتماع، شهد البيت الأبيض اجتماع أمنى لبحث سبل الرد على إيران، شارك فيه وزير الدفاع بالوكالة، باتريك شاناهان، ووزير الجيش المرشح لشغل منصب وزير الدفاع، مارك أسبر، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، حيث تم اطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جملة من الخيارات للرد.

من جانبه، قال زعيم الجمهوريين بمجلس النواب، كيفين مكارثي، ومايكل مكولوماك، ثورنبري وديفين نانز الأعضاء بالمجلس في بيان: "هاجمت إيران ملكية أمريكية هجوما مباشرا فوق مياه دولية. وهذا الاستفزاز يأتي بعد أسبوع من مهاجمتها وتدميرها ناقلتين تجاريتين في مياه دولية".

وفي وقت سابق، دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الولايات المتحدة إلى خفض التصعيد مع إيران.

وقالت بيلوسي في بيان: "من المهم أن نبقى على تواصل كامل مع حلفائنا وأن نقر بأننا لا نتعامل مع خصم مسؤول وأن نفعل كل ما بوسعنا لخفض التصعيد".

وأضافت بيلوسي: "هذا موقف خطير وشديد التوتر يتطلب نهجا قويا وذكيا واستراتيجيا وليس متهورا".

من جانبه، عبر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، عن قلقه من أن "ينجر" ترامب إلى حرب مع إيران.

وقال شومر إن ثمة حاجة لبدء نقاش مفتوح ولقرار من الكونجرس بشأن التمويل قبل الشروع في أي عملية عسكرية، مضيفا أن "الرئيس الأمريكى ربما لا يعتزم الذهاب إلى حرب لكننا قلقون من أن ينجر هو والإدارة إلى حرب".