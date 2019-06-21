90% للأسنان والصيدلة.. وخفض 25% من أعداد المقبولين بالصيدلة والأسنان

انتهى المجلس الأعلى للجامعات الخاصة من جلسة اعتماد قواعد قبول التنسيق بالجامعات الخاصة للعام الجامعي 2019- 2020، مساء أمس الخميس، وأقر تغييرات طفيفة على قواعد العام الماضي.

وأعلن أمين المجلي الأعلى للجامعات الخاصة صديق عبدالسلام، أن الحد الأدنى للتنسيق في الجامعات الخاصة 2019 بلغ 95% لكليات الطب البشرى، و90% لطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى، و80% للهندسة، و70% لكليتى العلوم الطبية التطبيقية والفنون التطبيقية 70%، ولعلوم الحاسب والتكنولوجيا الحيوية.

وأشار لـ"الشروق"، إلى أن التغييرات كانت في خفض الحد لكليات الإعلام ليصبح 60% بدلا من 62%، وأن الحد الأدنى لكليات اللغات والترجمة للاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة بلغ 60%، و55% لباقى الكليات بالجامعات الخاصة.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة خفض الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتى الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% من إجمالى الأعداد المقرر قبولها، تماشيا مع متطلبات سوق العمل مستقبلا فى القطاع الصحى.

ووجهت وزارة التعليم العالي بتشجيع الجامعات الخاصة على إنشاء كليات جديدة تقدم أنماط وتخصصات علمية معاصرة يتطلبها سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

ووافق المجلس على بدء الدراسة ببرنامجى اللغة الصينية وآدابها والدراما والمسرح بكلية الآداب والإنسانيات بالجامعة البريطانية فى مصر بداية من العام الجامعى 2019/2020 على أن يحدد لكل قسم 100 فى كل برنامج وفقاً للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة بالكلية.

وأقر المجلس تعديل مسمى كلية إدارة الأعمال والتسويق الدولى بجامعة سيناء إلى كلية إدارة الأعمال، وزيادة أعداد الطلاب المقبولين بكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتكون 250 طالبا بدلا من 150 طالبا بدءاً من العام الجامعى 2019/2020.

ووافق المجلس على مذكرات التفاهم المقرر توقيعها بين بعض الجامعات الخاصة والجامعات الدولية، وهم مذكرة بين جامعة الأهرام الكندية، وجامعتى أوشن كاونتى وكيين بنيو جيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية، ومذكرة بين جامعة مصر الدولية وكل من جامعة سان انطونيو الكاثوليكية فى مورسيا بإسبانيا، وكلية برست لإدارة الأعمال بفرنسا.