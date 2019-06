إيتو: سعيد بتواجد كافو ضمن سفراء مونديال 2022

أعرب صامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون السابق عن سعادته، بالعمل مع النجم البرازيلي كافو عقب اختيارهما كسفيرين لكأس العالم 2022.

وقال إيتو لاعب برشلونة الأسبق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لعبنا ضد بعضنا البعض عدة مرات ولكن الآن نحن زملاء في فريق واحد، أتطلع إلى العمل معه على مدى السنوات الثلاث القادمة وما بعدها".

وكان كافو المتوج بكأس العالم 2002 مع (راقصي السامبا) قد اُختير اليوم الجمعة ضمن فريق السفراء العالميين لكأس العالم 2022.

ويأتي انضمام إيتو وكافو إلى سفراء مونديال 2022، خطوة جديدة من فريق عمل المونديال للترويج إلى المونديال.

We are delighted to announce that Brazilian football legend @officialcafu has officially joined @roadto2022 as a Global Ambassador! pic.twitter.com/AZo7PTKkJR

— Road to 2022 (@roadto2022) ٢١ يونيو ٢٠١٩