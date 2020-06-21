رئيس مدينة الشلاتين يتابع عمليات إنشاء ميناء صيد عالمي

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة الشلاتين، مشروع ميناء الصيد بالمدينة للوقوف على آخر مستجدات المشروع.

وأكد شعبان، أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، كان من بين توجيهاته أثناء تكليفه بالمدينة؛ متابعة هذه المشروعات الإنشائية وتذليل كافة المعوقات وسرعة وتيرة العمل وإنجازه، موضحًا أن المحافظ يتابع عن كسب خطوات تنفيذ المشروع الضخم، الذي سيكون من المشروعات الهامة والمؤثرة في المنطقة.

وقال رئيس المدينة، إن هذا المشروع العالمي سيتم تنفيذه على مرحلتين المرحلة الأولى عبارة عن صالة فرز الأسماك ومسجد واستراحة ونزل شباب ومحلات لبيع الأسماك وخدمات للميناء، أما المرحلة الثانية عبارة عن الأعمال البحرية وتتكون من الجسر الركامي والبارصا والجسر الركامي والذي تم الانتهاء منه تقريبا وجار العمل في البارصا بنسبة تنفيذ 70%.

وشدد اللواء ياسر شعبان، للقادة التنفيذيين بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المشروع وضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع والانتهاء منه في الموعد المحدد.