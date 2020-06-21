راموس يخرج مصابا من مباراة الريال ضد سويسيداد

تعرض سيرجيو راموس قائد ريال مدريد لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد، باللقاء الذي يقام على ملعب الأنويتا، لحساب الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

وسقط راموس داخل منطقة جزاء ريال مدريد بعد التدخل القوي من قبل لاعب ريال سوسيداد على قدمه اليسرى في الدقيقة 54 وعاد مدافع النادي الملكي إلى الملعب مرة أخرى لبضعة دقائق قبل أن يقوم زيدان المدير الفني للريال بتبديله ونزول إيدير ميليتاو بدلا منه في الدقيقة 60.

جدير بالذكر أن راموس كان قد خرج مصابا ايضا في أول مباريات ريال مدريد بعد عودة منافسات الليجا أمام إيبار.