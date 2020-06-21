شهدت منطقة الصف حادث مأساوي بعد أن لقى أب وابنته مصرعهما غرقا في مياه النيل بجوار معدية الصف بالجيزة.



وقال أحد شهود العيان ويدعى "رجب.ا"، إن الأب الضحية اصطحب زوجته وأولاده في صباح الجمعة الماضية وذهبوا للجلوس على كورنيش نهر النيل بالصف وأثناء لهو ابنته "آية.خ" 18 عاما سقطت في مياه النيل فحاول الأب إنقاذ ابنته ولكنه فشل، ليلقى مصرعهما غرقا في حالة ذهول من الجميع المارة والجيران.



وأضاف أن جثة الضحية "آية" طفت على سطح النهر مساء أمس السبت وتم انتشال الجثمان وصرحت النيابة بالدفن، في انتظار انتشال جثة الأب الذي لم يظهر حتى الآن في النهر بعد محاولات عدة من بعض الغواصين.



وأشار إلى ان أهالي الضحيتين استعانوا بغواصين على نفقتهم الخاصة ودفعوا لهم 15 ألف جنيه لانتشال جثة الأب ولكن دون جدوى، واختتم بأنه لا يوجد شبة جنائية في الحادث، مطالب بسرعة انتشال جثة الاب لتخفيف الألام على أسرة الضحيتين.



وتباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات في الحادث والتى أمرت بالتصريح بدفن جثة الضحية "آية" بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية وطالبت النيابة سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.



وتلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغاً من الأهالي بغرق أب وابنته بجوار معدية الصف، وعلى الفور تم إخطار رجال الإنقاذ النهري، الذين انتقلوا إلى مكان الحادث.



وتبين من التحريات الأولية أن الغرقى هما خالد عبدالرحمن 45 عاما وابنته "آية" 18 بجوار معدية الصف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لأمن الجيزة وتباشر النيابة التحقيقات.