طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء يشيدون بسهولة امتحانات اللغة العربية

انطلقت اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 بجنوب سيناء، في مادة اللغة العربية على مدار ثلاث ساعات، في ظل إجراءات أمنية واحترازية مشددة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب طلاب وطالبات الشهادة الثانوية بجنوب سيناء، عن سعادتهم بسهولة امتحانات مادة اللغة العربية، وأشادوا بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل وخارج اللجان، للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

وأكد الطلاب أن جميع أسئلة امتحانات مادة اللغة العربية، جاءت في مستوى الطالب المتوسط، حيث قالت علياء محمد إحدى الطالبات بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات، إن الأسئلة كانت سهلة ومباشرة، معتبرة امتحانات اللغة الغربية بداية مبشرة ومحفزة لها، للاستعداد للامتحانات القادمة.

وأشادت آلاء محمد الشحات، إحدى الطالبات بنفس اللجنة، بسهولة الامتحانات وإجراءات التعقيم المتبعة داخل وخارج اللجان، أضافة إلى النظام والهدوء داخل اللجان.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن غرفة العمليات لم تتلقِ أي شكاوى، وساد الهدوؤ والنظام داخل اللجان، وجميع الطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم بصحة جديدة حيث جرى قياس درجة الحرارة لهم قبل وبعد الامتحانات، كما لم يجرى رصد أي تجاوزات داخل اللجان.

وأوضح أن 21 طالبًا وطالبة تغيبوا عن امتحانات عن الامتحانات اليوم، بواقع 17 طالبًا وطالبة مستجدين و4 طلاب معيدين.

وأدى اليوم 794 طالبًا وطالبة، امتحانات الشهادة الثانوية بجنوب سيناء في مادة اللغة العربية، بداية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، موزعين على سبع لجان بواقع 177 طالبًا وطالبة بلجنة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء، و171 بلجنة الأمل الرسمية للغات بطور سيناء، و82 بلجنة السادات الثانوية برأس سدر، و94 بلجنة أبورديس الثانوية، و166 بلجنة الفيروز بشرم الشيخ، و65 بلجنة على بن ابي طالب بدهب، وأخيرا 39 طالبا وطالبة بلجنة المجمع التعليمي بنويبع.